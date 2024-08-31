Son dakika | 11 gündür kayıp olan Narin'in amcası gözaltına alındı!
Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 12:41 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 13:11
Son dakika haberi: 11 gündür kayıp olan Narin'in amcası gözaltına alındı. Tavşantepe mahallesinin muhtarı olan Narin'in amcası S.G sabah saatlerinde yapılan operasyonla polisler tarafından gözaltına alındı.
Son dakika haberine göre, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen kayıp Narin olayında yeni gelişme yaşandı. Kayıp Narin'in muhtar amcası S.G sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 11 gündür kayıp olan Narin’in abisinden sonra amcası da gözaltına alındı.
Daha sonra abisinin kolunda bulunan ısırık izlerinin Narin’e ait olmadığı ortaya çıkınca serbest bırakıldı.
Bu sabah yaşanan gelişme sonrasında Narin’in amcası olan Tavşantepe mahallesi muhtarı S.G polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Kaynak: tgrthaber.com