Son dakika | 11 gündür kayıp olan Narin'in amcası gözaltına alındı!

31 Ağustos 2024 12:41 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 13:11

Son dakika haberine göre, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen kayıp Narin olayında yeni gelişme yaşandı. Kayıp Narin'in muhtar amcası S.G sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 11 gündür kayıp olan Narin’in abisinden sonra amcası da gözaltına alındı.

Daha sonra abisinin kolunda bulunan ısırık izlerinin Narin’e ait olmadığı ortaya çıkınca serbest bırakıldı.

Bu sabah yaşanan gelişme sonrasında Narin’in amcası olan Tavşantepe mahallesi muhtarı S.G polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.