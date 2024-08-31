Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | 11 gündür kayıp olan Narin'in amcası gözaltına alındı!

Son dakika | 11 gündür kayıp olan Narin'in amcası gözaltına alındı!

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 12:41 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 13:11
Son dakika | 11 gündür kayıp olan Narin&#039;in amcası gözaltına alındı!

Son dakika haberi: 11 gündür kayıp olan Narin'in amcası gözaltına alındı. Tavşantepe mahallesinin muhtarı olan Narin'in amcası S.G sabah saatlerinde yapılan operasyonla polisler tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen kayıp Narin olayında yeni gelişme yaşandı. Kayıp Narin'in muhtar amcası S.G sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

11 gündür kayıp olan Narin'in amcası gözaltına alındı! - 1. Resim

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 11 gündür kayıp olan Narin’in abisinden sonra amcası da gözaltına alındı.

11 gündür kayıp olan Narin'in amcası gözaltına alındı! - 2. Resim

Daha sonra abisinin kolunda bulunan ısırık izlerinin Narin’e ait olmadığı ortaya çıkınca serbest bırakıldı.

11 gündür kayıp olan Narin'in amcası gözaltına alındı! - 3. Resim

Bu sabah yaşanan gelişme sonrasında Narin’in amcası olan Tavşantepe mahallesi muhtarı S.G polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...