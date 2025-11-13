Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Onur Kaya

11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 şüpheli gözaltında

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda çok sayıda elektronik cihaz ve dijital materyale el konuldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
01:41
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
02:39

merkezli 11 ilde Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik 11 Kasım 2025 tarihinde Kocaeli merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DİJİTAL MATERYALLARA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet ele geçirildi.

11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 şüpheli gözaltında

37 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon öncesinde 2 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevine girdiği tespit edildi. Operasyon kapsamında toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 şüpheli gözaltında
