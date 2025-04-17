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 | Bengül Arıca

112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmenin cezası artıyor! Bunları yapan yandı

112 Acil Çağrı Merkezi’ni asılsız aramalarla meşgul eden kişilere yönelik para cezalarını artıran kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre Asılsız çağrı ve ihbarlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltildi. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise kişilere 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. İşte detaylar...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 09:06

Bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Komisyondan geçen teklif ile 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltildi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmenin cezası artıyor! Bunları yapan yandı

Yeni düzenleme, yalnızca meşgul edici çağrılarla da sınırlı kalmadı. Olay yerine ekip sevk edilmesine neden olan, ancak sonradan asılsız olduğu anlaşılan ihbarlara yönelik de ciddi cezalar geliyor.

CEZALAR ARTIYOR

Kabahatler Kanunu'nda yer alan asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara ilişkin verilen idari para cezaları arttırılıyor. Buna göre, 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası tutarı 1500 lira olacak.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmenin cezası artıyor! Bunları yapan yandı

1 YIL İÇİNDE TEKRARLANMASI HALİNDE 2 KAT CEZA

112 Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.

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