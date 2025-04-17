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 | Sule Altinel

Zirai don olayı için meclis araştırma komisyonu kuruluyor! Karar Resmi Gazete’de

2025 Nisan ayında Türkiye’de yaşanan zirai don olaylarının sonuçlarının ve alınabilecek tedbirlerin belirlenmesine dair meclis araştırma komisyonu kurulacak. ALınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Zirai don olayı için meclis araştırma komisyonu kuruluyor! Karar Resmi Gazete’de
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 03:15
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 03:15

Nisan ayında hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün yol açtığı zirai don, ülke genelinde birçok üründe ciddi kayıplara yol açtı. Kayısıdan kiraza, üzüm bağlarından narenciye bahçelerine, bademden ayvaya kadar çok sayıda ürün zirai dondan etkilenirken, yaşanan olay afete benzetildi. Tarımda yaşanan bu sıkıntı sonrası meclis harekete geçti.

Zirai don olayı için meclis araştırma komisyonu kuruluyor! Karar Resmi Gazete’de

'ZİRAİ DON' KOMİSYONU KURULUYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2025 Nisan ayında gerçekleşen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine dair meclis araştırması komisyonu kurulmasına karar verildi.

Zirai don olayı için meclis araştırma komisyonu kuruluyor! Karar Resmi Gazete’de

Kurulacak komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve komisyon Ankara dışında da çalışabilecek.

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