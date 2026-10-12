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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 08:11
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 08:17

12 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Ekim 2026 hava durumu raporunu kamuoyu ile paylaştı. Kurum tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bugün yurdun büyük kesimi kuvvetli yağışın etkisi altında kalacak. Özellikle saat 12.00 ile 18.00 arasında gök gürültülü ve sağanak yağış yurdun neredeyse tamamında görülecek. Sıcaklıklar ise 4-6 derece birden düşerken, Meteoroloji herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları uyardı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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12 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, sıcaklıklar 4-6 derece düşecek
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 08:11
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 08:17

Hafta sonunu pastırma sıcaklarının etkisi altında geçiren Türkiye, 12 Ekim Pazartesi günü itibariyle yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yayınladığı hava tahmin raporu ile vatandaşları uyardı.

HABERİN ÖZETİ

12 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim Pazartesi günü itibarıyla Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve toz taşınımı için uyarılarda bulundu.
Ülke genelinde 7 bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Tunceli, Şırnak ve Elazığ çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Güney ve batı kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde Kocaeli ve Sakarya, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Ardahan ve Iğdır yağış beklenen alanların dışında tutuldu.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
12 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

7 BÖLGEDE DE SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Kocaeli ve Sakarya dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu (Ardahan ve Iğdır dışında), Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Güney ve batı kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.

12 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

BİRÇOK İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Elazığ, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

12 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

DOĞU AKDENİZ İLE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

 

12 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

 

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kocaeli ve Sakarya hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

12 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

AKDENİZ BÖLGESİ

Parcalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

12 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

12 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

12 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan ve Iğdır dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

 

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