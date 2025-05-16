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12 yıl ceza alan 9 ay hapis yatıp çıkacak mı? O iddialara açıklama geldi

İletişim Başkanlığı'nın yalan haberlerle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Son olarak bazı basın yayın organlarında, "Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Başkanlıktan bu iddialara jet cevap geldi.

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12 yıl ceza alan 9 ay hapis yatıp çıkacak mı? O iddialara açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 13:12

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

'CEZASIZLIK ALGISI OLUŞTURULUYOR'

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, cezasızlık algısına neden olduğu tespit edilmiştir.

12 yıl ceza alan 9 ay hapis yatıp çıkacak mı? O iddialara açıklama geldi

Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketinin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır. Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8’de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir.

12 yıl ceza alan 9 ay hapis yatıp çıkacak mı? O iddialara açıklama geldi

'İTİBAR ETMEYİNİZ'

Dolayısıyla, 8'de 1 oran hesaplanarak, "12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Yargı Paketi, iddia edildiği gibi bir genel af değil infaz düzenlemesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1923309768036237743?s=48&t=O64XNJnXbIBhCgytFkTQCA

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