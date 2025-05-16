12 yıl ceza alan 9 ay hapis yatıp çıkacak mı? O iddialara açıklama geldi

İletişim Başkanlığı'nın yalan haberlerle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Son olarak bazı basın yayın organlarında, "Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Başkanlıktan bu iddialara jet cevap geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

'CEZASIZLIK ALGISI OLUŞTURULUYOR'

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, cezasızlık algısına neden olduğu tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketinin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır. Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8’de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir.

'İTİBAR ETMEYİNİZ'

Dolayısıyla, 8'de 1 oran hesaplanarak, "12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Yargı Paketi, iddia edildiği gibi bir genel af değil infaz düzenlemesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1923309768036237743?s=48&t=O64XNJnXbIBhCgytFkTQCA