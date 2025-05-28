Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

128 vali yardımcısı, 224 kaymakam! İçişleri Bakanlığında yeni atamalar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
128 vali yardımcısı, 224 kaymakam! İçişleri Bakanlığında yeni atamalar Resmi Gazete'de
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 02:55
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 03:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/204 sayılı kararla, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Hüseyin Tekin getirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Küçükikiz atandı.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Harun Başıbüyük, Mülkiye Başmüfettişliğine Mehmet Mut, Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Zafer Öz, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Niyazi Ulugölge getirildi.

27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/205 sayılı kararla ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Keskin Kaymakamı Tunahan Çil getirilirken, Sur Kaymakamı Asım Solak da İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı.

Yine aynı tarih ve sayılı kararla, 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam ataması gerçekleştirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki ile yeni vali ataması
Sofralık yumurta ihracatına muafiyet kararı!
ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#içişleri bakanlığı
#göç idaresi
#Valilik Atamaları
#Kaymakam Atamaları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.