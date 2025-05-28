128 vali yardımcısı, 224 kaymakam! İçişleri Bakanlığında yeni atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/204 sayılı kararla, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Hüseyin Tekin getirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Küçükikiz atandı.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Harun Başıbüyük, Mülkiye Başmüfettişliğine Mehmet Mut, Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Zafer Öz, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Niyazi Ulugölge getirildi.

27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/205 sayılı kararla ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Keskin Kaymakamı Tunahan Çil getirilirken, Sur Kaymakamı Asım Solak da İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı.

Yine aynı tarih ve sayılı kararla, 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam ataması gerçekleştirildi.