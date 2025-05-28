Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki ile yeni vali ataması

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2025/203 sayılı kararla Tunceli ve Bilecik valiliklerine yeni atamalar yapıldı. Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri doğrultusunda alındı.

Karara göre:

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.

Tunceli Valiliği’ne, Bilecik Valisi Şefik Aygöl getirildi.

Bilecik Valiliği’ne ise İstanbul-Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.

Atamalar, 28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yürürlüğe girdi.