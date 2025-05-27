Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü töreninde açıklamalarda bulundu. Kamu malına el uzatmanın en büyük günahlardan biri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Emanete el uzatmak ihanettir. Devletin hazinesinde 86 milyon vatandaşın hakkı var" dedi. Kaynakların amacına uygun kullanılmasının temel öncelikleri olduğunu belirten Erdoğan, "Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü töreninde konuştu. Türkiye'de hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığının altını çizen Erdoğan, kamu görevi yapanların milletin emanetine sahip çıkmakla mükelle olduğunu söyledi. Bu konuda net mesajlar veren Erdoğan, kaynakların amacına uygun kullanılmasının temel öncelikleri olduğunu aktardı. Erdoğan, "Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN GÖREVİ VATANDAŞINA HİZMETTİR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

" Sayıştay'ımızın 163.yaşının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayıştay, 163 yıldır ülkemizin kritik kurumlarından biri olarak görev yapıyor. Devletin görevi vatandaşına hizmettir.

"KAMU MALINA EL UZATMAK EN BÜYÜK GÜNAHLARDAN BİRİDİR"

Zayıf, sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi ciddi bir varoluş tehdidi oluşturur. Kamu malına el uzatmak en büyük günahlardan biridir. Emanete el uzatmak ihanettir. Devletin hazinesinde 86 milyon vatandaşın hakkı var. Çiğ süt içmeyenin karnı da başı da ağrımaz. Son dönemde yürütülen tahkikatları da son derece olumlu buluyoruz.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

Gerek merkezi gerek yerel yönetimlerde kaynakların amacına uygun etkin kullanılması, azami faydanın üretilmesi temel önceliğimiz. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı vurguluyoruz.

"HER ADIMIN KAZANANI ÜLKEMİZ, DEMOKRASİMİZ OLACAK"

Türkiye'yi safrasından taşlarından kurtaracak her adımın kazananı ülkemiz, demokrasimiz olacak. Biz de bunu desteklemeyi sürdüreceğiz. Kamu mali yönetim sisteminin verimli çalışması Sayıştay'ın faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı. Son yıllarda Sayıştay'ın yetki alanını daha da genişlettik. Kamu iktisadi teşebbüs ve belediye şirketleri dahil kamu kaynağı kullanan tüm kurumları Sayıştay denetimi kapsamına aldık. Bu en önemli reformlardan biri oldu.

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