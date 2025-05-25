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 | Selahattin Demirel

Erdoğan'dan Kabine'de değişim! İşte kulislerde adı geçen o bakanlar

Uzun süredir konuşulan Kabine'de değişim olacağına yönelik iddialarla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hangi isimlerle yola devam edeceği ve değişimin tarihiyle ilgili TGRT Haber canlı yayınında önemli kulis bilgileri paylaşıldı. Buna göre 8 bakanın değişeceği, 2 yeni bakanlığın geleceği öne sürülürken yeri değişmeyecek bakanların isimleri de paylaşıldı.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 23:18
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 23:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'de bir değişim yapıp yapmayacağı, değişim kararı alırsa hangi isimlerin değişeceği, hangilerinin kalacağı uzun süredir merak ediliyor. Konuyla ilgili çok kritik bilgiler TGRT Haber canlı yayınında paylaşıldı.

Gündem Özel programında konuşan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, 8 bakanın değişeceğini ve kabineye 2 bakanlığın daha ekleneceğini öne sürdü. Kulat, aynı zamanda Kabine'de değişmeyeceğini iddia ettiği bakanların isimlerini de açıkladı

İŞTE KABİNEDE DEĞİŞİMİN TARİHİ

Kulat, Kabine'de yapılacak değişimin tarihini vererek "Mayıs ayının son haftası çok önemli. Gelecek hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atayacağı yeni bakanları konuşacağız." dedi. Kulat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanların süresinin dolması bekleniyordu. Ayın 3'ünde süre dolacak. Ayın 3'ü bayrama denk geldiği için aldığım bilgilere göre 17'sinde yapılacak Kabine toplantısından önce 14.-15 Temmuz gibi yapacak. Hemen ardından da üst bürokrasi atamaları da yapılacak. Müsteşarlık müessesinin yeniden ihtisas edilmesi için de çalışma yapılıyor."

Erdoğan'dan Kabine'de değişim! İşte kulislerde adı geçen o bakanlar

KABİNE'YE İKİ BAKANLIK DAHA

8 bakanlıkta değişim olacağını söyleyen Kulat, "Çarşamba günü TBMM'de Grup Başkanvekili seçimi var. Burada bakan olması muhtemel vekillerin de durumunu gösterecek. 1 ya da 2 vekilin bakan olması bekleniyor. Geri kalanlar ise dışarıdan isimler olacak. 16 olan bakanlığa 2 bakanlık daha eklenerek kabine 18'e çıkacak." ifadelerini kullandı.

"8 civarında bakanın değişeceği konuşuluyor ama 10 bakan ataması yapılacak. İki tane bakanlık ayrılacak." diyen Kulat bu bakanlıkları da açıklayarak sözlerine şöyle devam etti: "Bunların Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığının da ikiye çıkarılması da konuşuluyor."

DEĞİŞMEYECEK İSİMLER

Kulat, Kabine'de değişmeyecek isimleri de açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Çevre Bakanı Murat Kurum'un, Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevinde kalacağı konuşuluyor. Diğerlerini söylemem doğru olmaz. Bunlar kulis bilgileri. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ters köşe yaptığı çoktur. Son dakikada isimler değişebilir."

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