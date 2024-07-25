13 ilde DEAŞ'a yönelik Gürz-1 Operasyonları: 72 şüpheli yakalandı
13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-1” operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Gürz-1 Operasyonları'nda 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:
13 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-1” operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-1" operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu:
Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.