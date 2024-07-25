13 ilde DEAŞ'a yönelik Gürz-1 Operasyonları: 72 şüpheli yakalandı

25 Temmuz 2024 07:57 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 08:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Gürz-1 Operasyonları'nda 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

13 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-1” operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-1" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.