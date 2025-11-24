Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 | Banu İriç

13 öğrencinin olduğu okul servisi tankerle çarpıştı: Çocuklar hastaneye kaldırıldı

Şırnak'ta okul servisi tankerin çarpıştığı kaza yürekleri ağza getirdi. 13 çocuğu taşıyan okul servisinin karıştığı kazada yaralılar var.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 21:20

'ın ilçesinde ile çarpıştı. Silopi–Habur Sınır Kapısı yolu üzerindeki Başverimli beldesi yakınlarında akşam saatlerindeki kaza korkuttu. Aynı yönde seyreden plakası öğrenilemeyen tanker, okul servisi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servisteki 13 öğrenci ile sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

13 öğrencinin olduğu okul servisi tankerle çarpıştı: Çocuklar hastaneye kaldırıldı

13 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen hastanede öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Partal, "Okul servis aracımız ile tankerin karıştığı bir meydana geldi. Allah'a şükür durumu ağır olan bir öğrencimiz ya da şoförümüz yok. Servis aracında 13 öğrencimiz bulunuyordu. Hepsi müşahede altında, durumları hafif. Şoförümüzün bacağında kırık var ancak yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi" dedi.

13 öğrencinin olduğu okul servisi tankerle çarpıştı: Çocuklar hastaneye kaldırıldı


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

