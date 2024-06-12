13 yaşındaki kız, annesini döverek bayılttı! Yüzü morluk içinde kalan anne yalvardı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 15:22 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 15:31
Zonguldak'ta 13 yaşındaki kız, annesine kabusu yaşattı. Annesini öldüresiye döven kız daha sonra da intihara kalkıştı.
Karadeniz Ereğli ilçesinde 13 yaşındaki Tuanna S., annesini ve babaannesini rehin aldı. Babaannesi çevredekiler tarafından kurtarılırken, annesi dehşeti yaşadı.
ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ
Küçük kız, annesine evde şiddet uygulayarak kısa süre baygınlık geçirmesine sebep oldu. İntihara da kalkışan Tuanna S., bu sırada evdeki eşyaları pencereden attı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği durdurdu.
Yaklaşık 1.5 saat boyunca yapılan ikna çabaları sonuçsuz kalınca ekipler kalkan yardımıyla eve girmeyi başardı.
Tuanna S. etkisiz hale getirilirken yüzü morluk ve şişlikler içinde kalan annesi ile birlikte hastaneyi kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı