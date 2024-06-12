Bayram tatilinde aracıyla uzun yola çıkacaklar dikkat! Uzmanından çok önemli uyarılar
Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte uzun yola çıkacak sürücülere uzmanından çok önemli uyarılar geldi.
Bayram tatilinin gelmesiyle birlikte çoğu kişi aracıyla tatile gidiyor.
Sürücülerin yola çıkmadan önce bir takım önlemler alması gerektiğini vurgulayan Araç Bakım Servisi Müdürü Ümit Sel, “Yola çıkmadan önce bazı bakımlar yapılması gerekiyor. En öncelikli olanı ise lastiklerimiz. Mutlaka yazlık lastiğe geçiş yapılmış olması gerekiyor. Kışın kış lastiği takmadıysanız yine de lastik havalarını lastik dişlerini ölçtürmekle rot ayarlarına baktırmakta fayda var." dedi.
YOLA ÇIKMADAN DKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Ümit Sel ayrıca "Yağ bakımları zamanı geldiyse yapılmalı. Zamanı gelmediyse seviyeleri kontrol edilmeli.
Silecekleri yenisi ile değiştirmek cam sularımızı yazlık cam suları ile değiştirmek gibi yapılması gereken bakımlar var.
Yolda sıkıntı ve mağduriyet yaşanmaması için bunları yapmadan yola çıkılmasını tavsiye etmiyoruz" ifadelerini kullandı.