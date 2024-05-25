1370 kişi kaçak su kullandı! 5 milyon TL para cezasından kurtulamadılar

25 May 2024 11:31 - Güncelleme : 25 May 2024 11:31

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu’nda bilgi veren SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, kurumun faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Geçen yıl 82 milyon 175 bin 778 m3 su tahakkukunda bulunduklarının altını çizen Yanık, her yıl su kullanımının arttığını ifade etti.

1370 KİŞİYE 5 MİLYON TL PARA CEZASI KESİLDİ

Usulsüz ve kaçak su kullanımının önüne geçmek için çalıştıklarına değinen SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, “Kayıp-kaçak oranı 2018 yılından itibaren düzenli olarak düşüyor. 2018’de yüzde 43,24 olan merkez ilçelerdeki kayıp-kaçak oranı 2023 yılı itibari ile yüzde 25’e düşürüldü. 2023 yılında 1370 adet kaçak ve usulsüz su kullanımı tespit ettik. Bu 1370 kaçak ve usulsüz su kullanımına toplam 5 milyon 110 bin TL ceza kesildi” dedi.

"428,7 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİK"

Son 5 yılda yarım milyona yakın borç ödediklerine değinen Bahattin Yanık, “2019-2024 yılları arasında toplam 428,7 milyon TL borç ödedik. Bu borçların 515,3 milyon TL’si dış borç, 134 milyon TL’si hazineye devredilen, 381,2 milyon TL’si net ödenen ve 47 milyon TL’si de Çarşamba Atıksu Arıtma için ödenen borçlar.

Ayrıca 2023 yılında 59,2 milyon TL’si ticari banka, 155,6 milyon TL'si İller Bankası olmak üzere toplam 224,8 milyon TL kredi ödemesi gerçekleştirdik. 2024 yılı için kredi ödememiz 390 milyon TL, 2025 için 452 milyon TL, 2026 için 368 milyon TL, 2027 için 286 milyon TL ve 2028 yılı için ise 215 milyon TL’dir. Öte yandan 2023 yılında 224,8 milyon TL kredi ödemesi yaparken, 328 milyon TL de kredi kullanıldı” diye konuştu.

Geçen yıl 82 milyon m3’ten fazla su tahakkukunda bulunduklarını da ifade eden Yanık, “Şu anda toplam 706 bin 960 adet su abonemiz bulunuyor. 2023 yılında 82 milyon 175 bin 778 m3 su tahakkukunda bulunduk. Bu miktarda suyun yüzde 70’ini mesken aboneleri, yüzde 8’ini işyerleri, geri kalan kısmını da diğer aboneler kullandı. 2018-2023 yılları arasında nüfus artış oranı yüzde 3 olurken, abone artış oranı yüzde 23,8 tahakkuk artış oranı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.