Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı

11 Ocak 2025 14:25 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 14:32

TBMM Başkanlığı'na, CHP ve İYİ Parti genel başkanları ile diğer 12 milletvekiline ait yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması için 17 fezleke sunuldu. Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

TBMM Başkanlığı'na, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 14 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 17 yeni fezleke sunuldu. LİSTEDE ÖZGÜR ÖZEL VE MÜSAVAT DERVİŞOĞLU DA VAR Meclis Başkanlığına sunulan dokunulmazlığın kaldırılması dosyaları şöyle oldu: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Denizli Milletvekili, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba (2), CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (2), DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, DEM Parti, Van Milletvekili Sinan Çiftyürek,DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu. İlgili Haberler Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Müsavat Dervişoğlu'na sert sözler MHP Müsavat Dervişoğlu'na Sinan Ateş üzerinden yüklendi: Ateşle oynama! CHP lideri Özgür Özel eleştirilere aldırmadı! Sahnede yine 'kırmızı kart' çıkarttı