14 yaşındaki Duru'nun kan donduran ölümü! 17 yaşındaki çocuk silahla vurdu

17 Ağustos 2024 14:43 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 14:55

Kan donduran olay Edirne'de bir okulun bahçesinde meydana geldi. 14 yaşındaki Duru 17 yaşındaki çocuk tarafından tabanca ile vuruldu.

14 YAŞINDAKİ DURU KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Bir okulun bahçesinde toplanan 5 arkadaş sohbet ederken, 17 yaşındaki K. A. isimli çocuk, yanında getirdiği arkadaşlarına gösterip silahla oynamaya başladı. Bu sırada bir anda ateş alan silahtan çıkan kurşun, 14 yaşındaki Duru Pakarda'nın, sol göğsüne isabet etti.

DURU'DAN ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Duru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

14 yaşındaki Duru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Polis, yaşları 15, 16, 17 ve 18 olan dört kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.