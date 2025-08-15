Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmenlik diplomasını aldı.

Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 17:34

FETÖ darbe girişiminde darbeci General Semih Terzi'yi vurarak sürecin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in bize emanet ettiği kızı Elif Nur, göğsümüzü kabarttı. Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, eğitimini tamamladı ve teğmen oldu..

Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

DİPLOMASINI REKTÖRDEN ALDI

Elif Nur Halisdemir, diplomasını rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun elinden aldı.

Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NDEN PAYLAŞIM

Milli Savunma Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası’nda gerçekleştirilen 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi.

ETİKETLER
#milli savunma üniversitesi
#Ömer Halisdemir
#Elif Nur Halisdemir
#Fetö Darbe Girişimleri
#Teğmen
#Gündem
