Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir kabrinde minnetle anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9’uncu yıldönümünde Şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Çukurkuyu beldesindeki kabri ziyaretçi akınına uğruyor. Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek için Almanya’dan gelen bir diğer ziyaretçi ise şunları söyledi: "Biz Almanya’dan geliyoruz. Geçen yıl nasip olmamıştı. Buraya geldiğimde çok duygulanıyorum. Kahramanımızı ziyaret etmeye geldik, gelmeye de devam edeceğiz"

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kahraman Şehit Ömer Halisdemir kabrinde minnetle anıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 12:54

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir kabrinde minnetle anıldı

TEKRAR YAŞANMASIN, BİR DAHA ŞEHİT VERMEYELİM


Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek için Konya ’den gelen Fatma Atlas şunları söyledi: "Bugün şehidimizin yanında olmak istedik. Kahramanımızı her an anmaya devam ediyoruz. Tekrar yaşanmasın, şehit vermeyelim. O geceyi hepimiz yaşadık çocuklarım da küçüktü ama anladılar. Kahramanlık unvanın şehitlerimize yakıştığını, gözümüzü kırpmadan canımızı verebileceğimizi gördük".

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir kabrinde minnetle anıldı

ŞEHİT HALİSDEMİR'İN KABRİNE YURT DIŞINDAN DA ZİYARETÇİ GELİYOR


Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek için Almanya’dan gelen bir diğer ziyaretçi ise şunları söyledi: "Biz Almanya’dan geliyoruz. Geçen yıl nasip olmamıştı. Buraya geldiğimde çok duygulanıyorum. Kahramanımızı ziyaret etmeye geldik, gelmeye de devam edeceğiz"
Sakarya’dan gelen İlhan Kılıç ise ikinci kez ziyarete geldiğini ifade ederek, "Ömer Halisdemir kahramanca şehit oldu. Dularımız onunla" şeklinde konuştu.

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir kabrinde minnetle anıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Astsubay Ömer Halisdemir’in kahramanlığı kamerada
ETİKETLER
#şehit
#ereğli
#15 Temmuz darbe girişimi
#bor
#Ömer Halisdemir
#Şehitlik
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.