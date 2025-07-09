15 Temmuz günü ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ulaşımda ücretsiz raylı hatlar belli oldu. Marmaray, İZBAN, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerini ücretsiz yapacak.