15 Temmuz günü ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ulaşımda ücretsiz raylı hatlar belli oldu. Marmaray, İZBAN, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerini ücretsiz yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin 9 Temmuz tarihli kararına göre 15 Temmuz günü ulaşım ücretsiz olacak.
Marmaray, İZBAN, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz yapılacak.