15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik! Servis midibüsü alev alev

10 May 2024 07:57 - Güncelleme : 10 May 2024 07:57

İstanbul trafiğinin en önemli akslarının başında gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Köprünün Anadolu Yakası'ndaki girişinde bir servis midibüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

TRAFİK TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Midibüsü emniyet şeridine çeken sürücü daha sonra araçtan indi. Bölgedeki polisler güvenlik amacıyla trafik akışını tek şeride düşürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle midibüsteki yangın kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri, müdahale sırasında köprüden geçişleri durdururken trafikteki vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı tekrar normale döndü.