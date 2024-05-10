15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik! Servis midibüsü alev alev
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
10 May 2024 07:57 - Güncelleme : 10 May 2024 07:57
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki girişinde bir servis midibüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul trafiğinin en önemli akslarının başında gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Köprünün Anadolu Yakası'ndaki girişinde bir servis midibüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
TRAFİK TEK ŞERİDE DÜŞTÜ
Midibüsü emniyet şeridine çeken sürücü daha sonra araçtan indi. Bölgedeki polisler güvenlik amacıyla trafik akışını tek şeride düşürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle midibüsteki yangın kısa sürede söndürüldü.
Polis ekipleri, müdahale sırasında köprüden geçişleri durdururken trafikteki vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı tekrar normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı