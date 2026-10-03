Türk jandarma ve polis ekipleri DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor. 16 ilde DEAŞ şüphelilerine karşı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan operasyona ilişkin açıklama yaptı.

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HABERİN ÖZETİ 16 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 51 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheliyi yakaladığını duyurdu. Operasyonlar 16 ilde gerçekleştirildi. Operasyonlar Jandarma tarafından düzenlendi. Hedeflenen terör örgütü DEAŞ'tı. Toplam 51 şüpheli yakalandı.

FİNANS YAPILANMASINA DARBE

İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan açıklama yaptı:

16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-DEAŞ terör örgütüne üye oldukları,

-Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları,

-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.