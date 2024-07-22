16 ilde FETÖ'ye 'kıskaç': 73 şüpheli yakalandı

22 Temmuz 2024 17:36 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:41

Türk güvenlik güçleri çeşitli illerde terör yapılanmasına karşı operasyonlarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-23' operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ terör örgütüne yönelik 27 ilde ‘Kıskaç-22’ operasyonları çerçevesinde 74 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Ali Yerlikaya sosyal medyada şu ifadeleri kullandı:

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Malatya, Rize, Samsun ve Sivas'ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-23” operasyonlarında şüphelilerin;

BYLOCK DETAYI

Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulduğu ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan “ByLock” kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle...