16 yaşındaki kız, takıntılı eski sevgilisi tarafından defalarca bıçaklandı! Korkunç anlar kamerada
İstanbul Bakırköy'de 16 yaşındaki kız, eski erkek arkadaşı tarafından konuşmak için çağrıldı, defalarca bıçaklayarak yaraladı.
Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde yaşanan olayda, 16 yaşındaki D.A. isimli kız, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı H.E.U. tarafından buluşmak için çağrıldı. İkilinin buluşması esnasında çıkan tartışmada H.E.U. yanında getirdiği bıçakla D.A.'yı bıçaklayarak kaçtı.
Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karnından bıçaklanan D.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yaşanan olay sonrası polis tarafından şüpheli şahsı yakalamak için çevrede çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde H.E.U. Esenyurt'ta yakalandı. 'Kasten yaralama' suçundan mahkemeye sevk edilen H.E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KORKUNÇ ANLAR KAMERADA
Yaşanan olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde D.A. ile H.E.U.'nun bir şeyler konuştuğu, ardından U.'nun genç kızı karnından bıçaklayıp kaçtığı anlar yer aldı.