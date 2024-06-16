Tgrt Haber
Haberler>Gündem>16 yaşındaki kız, takıntılı eski sevgilisi tarafından defalarca bıçaklandı! Korkunç anlar kamerada

16 yaşındaki kız, takıntılı eski sevgilisi tarafından defalarca bıçaklandı! Korkunç anlar kamerada

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 16:10 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 16:15

İstanbul Bakırköy'de 16 yaşındaki kız, eski erkek arkadaşı tarafından konuşmak için çağrıldı, defalarca bıçaklayarak yaraladı.

Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde yaşanan olayda, 16 yaşındaki D.A. isimli kız, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı H.E.U. tarafından buluşmak için çağrıldı. İkilinin buluşması esnasında çıkan tartışmada H.E.U. yanında getirdiği bıçakla D.A.'yı bıçaklayarak kaçtı.

Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karnından bıçaklanan D.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan olay sonrası polis tarafından şüpheli şahsı yakalamak için çevrede çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde H.E.U. Esenyurt'ta yakalandı. 'Kasten yaralama' suçundan mahkemeye sevk edilen H.E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 yaşındaki kız, takıntılı eski sevgilisi tarafından defalarca bıçaklandı! Korkunç anlar kamerada - 1. Resim

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA 

Yaşanan olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde D.A. ile H.E.U.'nun bir şeyler konuştuğu, ardından U.'nun genç kızı karnından bıçaklayıp kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...