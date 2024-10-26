17 ilde PKK operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Onlarca gözaltı var

26 Ekim 2024 13:27 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 13:36

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'ya yönelik 17 ilde 'GÜRZ-22' isimli eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen 55 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​ sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya milletin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye durmadan devam edeceklerini belirten Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma​ Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Aydın, Iğdır, Siirt, Hatay, Kars, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Manisa, Hakkari, Trabzon, Elazığ, Muş ve Şırnak’ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri,

Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları,

Terör örgütüne finans sağladıkları,

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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