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 | Özge Sönmez

17 ilde siber suç operasyonu! Detaylar şoke etti: 107 milyonluk mal varlığı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonda MASAK raporunun detayları ise şaşkına çevirdi. Şüphelilere ait 2 adet araç, 2 adet deniz aracı ile 2 adet şirkete el konuldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 07:46

Bakan Yerlikaya son 5 günde düzenlenen Siber Suçlarla mücadele operasyonunun detaylarını paylaştı. 17 il merkezli “, nitelikli , çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı. raporları ise şaşkına çevirdi. Yaklaşık 107 Milyon TL değerinde 2 adet araç, 2 adet deniz aracı ile 2 adet şirkete el konuldu.

YASA DIŞI BAHİS, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK, ÇEVRİM İÇİ ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ...

Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemlerini aktaran Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin; Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, İnternet siteleri üzerinden falcılık yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden ürün satışı, yüksek kazanç ve evde iş imkanı temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi" dedi.

TAM 107 MİLYON TL'LİK SERVET YAPMIŞLAR

Siber suçlarla mücadelede vatandaşları dolandırmaya çalışanlara karşı mücadele içinde olunduğunu vurgulaya Bakan Yerlikaya, "Konya, Erzurum, Tekirdağ, Niğde, Şanlıurfa, İzmir, Mersin, Tokat, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Artvin, Sinop, İstanbul, Aksaray, Antalya, Bursa merkezli Mardin, Adana, Karaman, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır, Balıkesir, Ordu, Kilis, Manisa, Hatay, Ankara, Aydın, Bingöl, Kahramanmaraş, Çorum, Edirne, Hakkari, Kırklareli ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 7545 sayılı siber güvenlik kanununa muhalefet, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemine girme, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 107 Milyon TL değerinde 2 adet araç, 2 adet deniz aracı ile 2 adet şirkete el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" açıklamasında bulundu.

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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#masak
#siber suç
#yasa dışı bahis
#Çocuk Müstehcenliği
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