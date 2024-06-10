18 yıl sonra yeniden! Erdoğan Özel görüşmesinde dikkat çeken detaylar

10 Haziran 2024 15:51 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mayıs yerel seçimleri sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i AK Parti genel merkezinde ağırlamıştı. Görüşme sonrasında ‘siyasette yumuşama döneminin’ başladığını ifade eden Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kendilerini ziyaret edeceklerini belirtmişti.

18 YIL ÖNCE CHP BİNASINDA TARİHİ BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2006 yılında Başbakan sıfatıyla CHP’nin yeni binasına taşınması nedeniyle dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ziyaret etmişti. Başbakan Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi'ne gelişinde Genel Başkan yardımcıları Eşref Erdem ve Mustafa Özyürek, görüşmenin gerçekleştiği 12'nci katın asansör çıkışında ise CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve Genel Sekreter Önder Sav karşılamıştı.





Baykal, Başbakan Erdoğan'ı beklerken basın mensuplarına; ''Burada uzun uzun fotoğraf çekin. Daha sonra 'tokalaşmadılar' diye dedikodu yapmayın'' diye espri yaparak basın mensuplarını güldürüyordu.





Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Salih Kapusuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ve Kadın Kolları Başkanı Selma Kavaf ile CHP'den Genel Sekreter Önder Sav, Genel Başkan Yardımcıları Eşref Erdem ve Mustafa Özyürek katılım sağlamıştı.

"SİYASET KONUŞMADIK"

Erdoğan ve Baykal, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Dönemin CHP lideri Deniz Baykal, görüşmenin bir nezaket ziyareti olduğunu, siyasi bir değerlendirme yapmadıklarını ifade ediyordu.

Başbakan Erdoğan'a nazik ilgisinden dolayı teşekkür eden Baykal, ziyaretin 'iyi komşuluk anlayışı çerçevesi içinde gerçekleştirilmiş bir temas' olduğunu belirtti.

Baykal, yeni CHP Genel Merkezi'nin yakınında AK Parti’nin yeni Genel Merkez binasının inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu söylerken, Erdoğan da inşaatın 2007 yılı içinde bitirilmesini hedeflediklerini kaydetti. Erdoğan, "CHP'nin Türk demokrasisi için bu yeni hizmet binasında daha güçlü hizmet vereceğine inanıyorum" dedi. İki lider de basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak vedalaşıyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİDEN CHP BİNASINA GİDİYOR

Tayyip Erdoğan 2006 yılında gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, günümüze kadar geçen 18 yıl boyunca CHP binasına hiç gitmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'yi ziyareti sonrasında konuşulmaya başlanan iadeyi ziyaret yarın gerçekleşecek.

FORSLU BAYRAKLA AĞIRLANACAK

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Cumhurbaşkanlığı Forslu" bayrakla ağırlayacağını açıkladı.

"Cumhurbaşkanı Türk Bayrağı, ben ise CHP Bayrağı tarafında oturacağım" diyen Özel, "Cumhurbaşkanlığı Forsunu Cumhurbaşkanlığı'ndan talep ettik. Çünkü kanun ne gerektiriyorsa ona uygun bayrak istedik" ifadelerini kullandı.

LİDERLER GÖRÜŞMESİ ÖNCESİNDE SÜRPRİZ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi öncesinde de sürpriz bir buluşma gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP'nin İçişleri Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikili görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'Sayın Murat Bakan'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Murat Bakan da; 'Genel bir görüşme yaptık. Her konudaki düşüncelerimizi, çözüm önerilerimizi dile getirdik' dedi.