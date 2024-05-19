MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı

19 May 2024 10:19 - Güncelleme : 19 May 2024 10:33

Kurtuluşun ilk adımı 105 yıl önce atıldı! 19 Mayıs'ta coşku ve gurur bir arada

Kurtuluşun ilk adımı 105 yıl önce atıldı! 19 Mayıs'ta coşku ve gurur bir arada

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

Mesajda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine yer vererek, “‘Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır’ diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca videoda Gençlik Marşı yer aldı.