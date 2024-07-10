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Şırnak'ta şap hastalığı alarmı! 2 ay giriş çıkışlar yasaklandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Temmuz 2024 15:52 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:57
Şırnak&#039;ta şap hastalığı alarmı! 2 ay giriş çıkışlar yasaklandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde "şap hastalığı" tespit edilmesi üzerine ilçeye 2 ay hayvan giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Şırnak'ta şap alarmı verildi... İdil ilçesine bağlı Yüksekköy köyünde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, ilçede 2 ay boyunca hayvan hareketleri durduruldu.

İdil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "9 Eylül 2024 tarihine kadar kesim amaçlı dışında ilçeye büyükbaş ile küçükbaşların giriş ve çıkışları yasaklandı.

2 ay giriş çıkışlar yasaklandı! Şırnak'ta şap hastalığı alarmı - 1. Resim

İlçemize bağlı Yüksekköy köyünde şap hastalığı çıkması sebebiyle, ilçemizin tamamına 2 ay boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri, kesim amaçlı olarak hareket edecekler dışında 9 Eylül 2024 tarihine kadar kapatılmıştır.

2 ay giriş çıkışlar yasaklandı! Şırnak'ta şap hastalığı alarmı - 2. Resim

Yetiştiricilerimizin bu konuda hassas olması, aksi takdirde Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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