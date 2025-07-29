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 | Onur Kaya

2 ilde mülteci operasyonu: 114 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir ve Muğla'da lastik botlarla Yunanistan'a gitmeye çalışan mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerinin radarına takıldı. Düzenlenen operasyonlarda 114 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca Ayvacık ve Bodrum'da Yunanistan unsurları tarafından ölüme itilen 32 düzensiz göçmen, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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2 ilde mülteci operasyonu: 114 düzensiz göçmen yakalandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 02:00
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 02:09

Sahil Güvenlik Komutanlığı, göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor. İzmir ve Muğla'da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. tarafından adeta ölüme itilen düzensiz göçmenler ise kurtarıldı.

İZMİR'DE 81 DÜZENSİZ GÖÇMEN RADARA TAKILDI

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarındaki 2 noktada Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botlarda bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan hareketli lastik botlardaki 8'i çocuk 81 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

2 ilde mülteci operasyonu: 114 düzensiz göçmen yakalandı

FETHİYE'DE 33 MÜLTECİ YAKALANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta 15'i çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

2 ilde mülteci operasyonu: 114 düzensiz göçmen yakalandı

BODRUM VE AYVACIK'TA ÖLÜME İTİLEN GÖÇMENLER KURTARILDI

Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunanistan unsurlarınca denizde ölüme itilen düzensiz göçmenleri kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 2'si çocuk 13 düzensiz göçmeni kurtardı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

2 ilde mülteci operasyonu: 114 düzensiz göçmen yakalandı

TAMAMI AFRİKA UYRUKLU

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında da can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

"KB-103" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Somali, Yemen, Sudan, Kongo, Eritre, Cibuti, Gambiya ve Etiyopya uyruklu biri çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

2 ilde mülteci operasyonu: 114 düzensiz göçmen yakalandı
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ETİKETLER
#türkiye
#düzensiz göç
#göçmen kaçakçılığı
#Yunanistan
#Sahil Güvenliği
#Gündem
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