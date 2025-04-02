2 Nisan boykotu havada kaldı! Vatandaş akın akın AVM'lere gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve terör operasyonları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in başlattığı boykot çağrılarının sonu gelmiyor. Dün sosyal medyada başlatın ve Özel'in destek verdiği '2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz' boykotu havada kaldı. Vatandaşlar AVM'lere akın etti, alışveriş yaptı, restoranlarda yemek yiyip kahve içmeye devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için 24 Mart’ta boykot çağrısı yapmıştı..

Boykot çağrısını bir adım ileriye taşıyan muhalefet, 2 Nisan'da (bugün) kapsamlı bir alışveriş boykotu gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Ancak Türkiye ekonomisini durdurmak için yapılan çağrı, toplumda karşılık bulmadı.

AVM'ler ve en çok tercih edilen merkezlerinde vatandaşlar alışveriş yapmayı sürdürdü.

Özellikle giyim, elektronik, kitap mağazaları ve kafelerde kalabalık dikkati çekerken, birçok vatandaşın ellerinde poşetlerle dolaştığı, kafeler ve yemek alanlarında yoğunluk oluştuğu görüldü.

Kızılay

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda ise vatandaşların açık alanlarda vakit geçirdikleri, mağazaları gezerek alışveriş yaptıkları görüldü.

Bazı kafe ve mağazalarda yoğunluk yaşanırken, bazı dükkanlarda ise iş yeri sahiplerinin müşteri beklediği gözlemlendi.

Restoran işletmecisi Murat Uyar, "Bizi etkileyen bir boykot olmadı, çünkü biz gıda üzerineyiz. Marka ya da belirli firmalarla bir bağımız olmadığı için. Bizi kapsayan bir durum olmadı yani. Açıkçası biz günlük rutin işlerimizi, müşteri ağırlığımızı devam ettiriyoruz. Günlük sayımıza, hedefimize devam ediyoruz" dedi.

"BUNUN AMACI NE?"

Boykot çağrılarını yanlış bulduğu değerlendirmesinde bulunan Uyar, şunları kaydetti:

"Bunu daha önce nerelerde denediler? Daha önce denedi mi bunu, çağrıyı yapanlar, bir de buna bakmak lazım. Niye yapıyorsunuz yani 2 Nisan'ın özelliği ne, Türk esnafından neden alışveriş yapmıyoruz ya da herhangi bir firmadan neden alışveriş yapmıyoruz, bunun altında yatan gerekçe ne, bunlara bakmak lazım. Bugün niye alışveriş yapmıyoruz, esnafı niye zor duruma düşürüyoruz, bunun amacı ne? Neden böyle bir çağrı yapıldı? Altını neyle doldurdular ona bakmak lazım. Ben yanlış olarak değerlendiriyorum."

"Kesinlikle etkilenmedik"

Mağaza işletmecisi Barış Tuğra da boykot çağrılarından etkilenmediklerini ve normal seyrinde satışlarına devam ettiklerini belirtti.

Tuğra, "Bu boykotun bize karşı bir etkisi yok. Zaten içerisi gördüğünüz gibi kalabalık. Her türlü kıyafet bulunuyor, aldığımız ürünler Türk malıdır, yerli üretim yani" diye konuştu.