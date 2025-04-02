Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

2 Nisan boykotu havada kaldı! Vatandaş akın akın AVM'lere gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve terör operasyonları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in başlattığı boykot çağrılarının sonu gelmiyor. Dün sosyal medyada başlatın ve Özel'in destek verdiği '2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz' boykotu havada kaldı. Vatandaşlar AVM'lere akın etti, alışveriş yaptı, restoranlarda yemek yiyip kahve içmeye devam etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2 Nisan boykotu havada kaldı! Vatandaş akın akın AVM'lere gitti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 19:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için 24 Mart’ta boykot çağrısı yapmıştı..

Boykot çağrısını bir adım ileriye taşıyan muhalefet, 2 Nisan'da (bugün) kapsamlı bir alışveriş boykotu gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Ancak Türkiye ekonomisini durdurmak için yapılan çağrı, toplumda karşılık bulmadı.

AVM'ler ve en çok tercih edilen merkezlerinde vatandaşlar alışveriş yapmayı sürdürdü.

2 Nisan boykotu havada kaldı! Vatandaş akın akın AVM'lere gitti

Özellikle giyim, elektronik, kitap mağazaları ve kafelerde kalabalık dikkati çekerken, birçok vatandaşın ellerinde poşetlerle dolaştığı, kafeler ve yemek alanlarında yoğunluk oluştuğu görüldü.

Kızılay
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda ise vatandaşların açık alanlarda vakit geçirdikleri, mağazaları gezerek alışveriş yaptıkları görüldü.

Bazı kafe ve mağazalarda yoğunluk yaşanırken, bazı dükkanlarda ise iş yeri sahiplerinin müşteri beklediği gözlemlendi.

Restoran işletmecisi Murat Uyar, "Bizi etkileyen bir boykot olmadı, çünkü biz gıda üzerineyiz. Marka ya da belirli firmalarla bir bağımız olmadığı için. Bizi kapsayan bir durum olmadı yani. Açıkçası biz günlük rutin işlerimizi, müşteri ağırlığımızı devam ettiriyoruz. Günlük sayımıza, hedefimize devam ediyoruz" dedi.

2 Nisan boykotu havada kaldı! Vatandaş akın akın AVM'lere gitti

"BUNUN AMACI NE?"

Boykot çağrılarını yanlış bulduğu değerlendirmesinde bulunan Uyar, şunları kaydetti:

"Bunu daha önce nerelerde denediler? Daha önce denedi mi bunu, çağrıyı yapanlar, bir de buna bakmak lazım. Niye yapıyorsunuz yani 2 Nisan'ın özelliği ne, Türk esnafından neden alışveriş yapmıyoruz ya da herhangi bir firmadan neden alışveriş yapmıyoruz, bunun altında yatan gerekçe ne, bunlara bakmak lazım. Bugün niye alışveriş yapmıyoruz, esnafı niye zor duruma düşürüyoruz, bunun amacı ne? Neden böyle bir çağrı yapıldı? Altını neyle doldurdular ona bakmak lazım. Ben yanlış olarak değerlendiriyorum."

"Kesinlikle etkilenmedik"
Mağaza işletmecisi Barış Tuğra da boykot çağrılarından etkilenmediklerini ve normal seyrinde satışlarına devam ettiklerini belirtti.

Tuğra, "Bu boykotun bize karşı bir etkisi yok. Zaten içerisi gördüğünüz gibi kalabalık. Her türlü kıyafet bulunuyor, aldığımız ürünler Türk malıdır, yerli üretim yani" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Boykotçuları bekleyen tehlike! Uzmanlardan net uyarı
Aybüke Pusat boykot çağrısı sonrası Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarıldı!
Bakan Bolat'tan 'boykot' tepkisi: Esnafı ziyaret edip, alışveriş yaptı
Boykot çağrılarına bir tepki de Mehmet Uçum'dan geldi! 'Emperyalist bir operasyon'

Sıkça Sorulan Sorular

Boykot marketleri hangileri?
Süpermarket Markaları Boykot Listesi Migros Cocacola 'nın Türkiye Haklarına Sahip Olan Anadolu Grubuna Ait Olması Sebebiyle BOYKOT Listemizdedir. A101 Süpermarket Zinciri. Şok Ülker Grubunun Süpermarket Zinciri. Carrefour Carrefour, Fransa Merkezli Uluslararası Süpermarketler Zinciri.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.