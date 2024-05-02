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02 May 2024 11:53 - Güncelleme : 02 May 2024 11:54

2 yaşlı kardeşin evinden çıkanlar şaşkına çevirdi: Tam 4 kamyon

İstanbul Sultangazi'de birlikte yaşayan ve 5 aydır kirasını ödemeyen 2 yaşlı kardeşin evinden 4 kamyon çöp çıktı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2 yaşlı kardeşin evinden çıkanlar şaşkına çevirdi: Tam 4 kamyon

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki Halime İlkçağlı ile 68 yaşındaki kardeşi Yusuf İlkçağlı kirayı ödemedikleri için ev sahibi tarafından dava edildi. Kirayı düzenli olarak ödediklerini mahkemeye dekontlarla birlikte sunan 2 kardeş, hakkında tahliye kararı verildi. 

Kararın ardından ev sahibi ise iddiaya göre 2 kardeşi akşam saatlerinde polis ekipleri eşliğinde eşyaları ile birlikte dışarı çıkarmıştı. Gidecek yerleri olmayan kardeşlerin durumunu öğrenen mahalle muhtarı ise kaymakamlık ile irtibata geçip kardeşleri geçici olarak Selahattin Eyyubi Uygulama Oteli’ne yerleştirmişti.

2 yaşlı kadının evinden çıkanlar şaşkına çevirdi: Tam 4 kamyon - 1. Resim

ÇÖP EV ÇIKTI

Ev sahibi, yaşlı kardeşlerin evden çıkartılmasından sonra temizlik yaptırmak istedi. Temizlik için gelen ev sahibi mutfak ve banyosu dahil tamamen dolu olan evi görünce şaşkına döndü. Yaşlı kardeşlerin evi, çöp eve çevirdikleri ortaya çıktı. Evden 4 kamyon çöp boşaltılırken, temizlik çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, daire içerinde temizlik çalışması yapıldığı ve tüm odaların çöp malzemeleri ile dolu olduğu görülüyor.

2 yaşlı kadının evinden çıkanlar şaşkına çevirdi: Tam 4 kamyon - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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