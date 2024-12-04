20 milyonluk vurguna 1 gün hapis cezası! Duyan şoke oldu: 'Bu karar kriminal vakaları arttırır'

04 Aralık 2024 11:20 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:23

Malatya'da yanında 16 yıl çalıştığı kuyumcuyu 20 milyon lira dolandıran şahıs, gözaltına alındıktan sonra 14 gün cezaevinde kaldı. Dolandırıcılık davasında yargılanan şahsın aldığı 1 günlük hapis cezası ise duyanları şaşkına çevirdi.

Malatya​'da geçtiğimiz yıl kuyumculuk​ yapan Y.K., yanında çalışan İ.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. İş yeri sahibi bir süre sonra İ.A.'nın hem iş yerinin hem de müşterilerin hesaplarından yüklü miktarda para çektiğini fark etti. 20 milyonluk vurgun sonrası iş yeri sahibi hemen savcılığa koştu. Mahkemece tutuklanan İ.A., 14 gün cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

"KOMİK BİR CEZA"

Geçtiğimiz günlerde görülen davada İ.A.'nın anlam veremedikleri bir şekilde 2 yıl 1 ay ceza aldığını, bu cezanın da daha önceki 14 günlük tutukluluk halinin düşürülmesiyle 1 güne ineceğini belirten kuyumcu Y.K.'nın Avukatı Emre Apak, karara itiraz edeceklerini söyledi. Yatarı dahi olmayacak kararın kriminal vakaların artmasına neden olacağını savunan Avukat Apak, dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını kaydederek, sadece kendi dosyaları için değil kamu vicdanı ve suçluların benzer bir yola başvurmaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.