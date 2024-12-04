Akdeniz'in göz bebeği Antalya beyaza büründü!

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Aralık 2024 10:48 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:04

Her bölgesinde dört mevsimin bir arada yaşandığı Antalya'da kar sürprizi yaşandı. Antalya'nın yüksek kesimlerine dün akşam saatlerinde kar yağdı. Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Antalya’nın yüksek kesimlerinde zaman zaman etkili olan kar yağışı, etrafı beyaz örtüyle kapladı. İki gündür kent merkezi ve ilçelerde aralıklarla devam eden yağmur, yükseklerde yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyunca devam eden kar yağışının ardından muhteşem manzara güneşin doğmasıyla birlikte ortaya çıktı. Kemer ilçesindeki 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde bulunan Olympos Teleferik karla kaplandı. YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ Teleferikle zirveye çıkan ziyaretçiler, kar sürpriziyle karşılaştı. Ayrıca kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Beydağları üzerinde yer alan Saklıkent Kayak Merkezi de beyaz örtüye büründü.