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2024 il il kurban bayramı namaz saatleri! İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş ve Hatay bayram namazı vakitleri 

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
14 Haziran 2024 11:58 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 12:33
2024 il il kurban bayramı namaz saatleri! İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş ve Hatay bayram namazı vakitleri 

9 günlük bayram tatili başladı. 16 Haziran pazar günü Kurban Bayramı başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 Kurban Bayramı namazı saatlerini il il yayınladı. Bayramın birinci günü kılınacak olan bayram namazının ardından Kurban Bayramı 2024 başlayacak. Bayram namazı saati, İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler için de belli oldu. İşte, il il bayram namazı saatleri....

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlıyor. 15 Haziran Cumartesi (yarın) ise arife günü. Milyonlarca Müslüman özellikle arife günü "Kurban Bayramı Namazı saat kaçta kılınacak" sorusuna yanıt arıyor. Namaz saatleri illere göre farklılık gösteriyor.

Bayram namazı güneşin doğum vaktinden 50 dakika sonra cemaatle kılınıyor. İllere ve tarihe göre güneş doğum vakti farklılık gösterdiği için bayram namazı vakti de her yıl değişiyor. Bu nedenle de bayram namazı saati cemaati kaçırmamak için büyük önem arz ediyor.

Peki, Kurban Bayramı'nda Ankara, İzmir, İstanbul dahil Türkiye'nin 81 ilinde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2024 il il kurban bayramı namaz saatleri! İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş ve Hatay bayram namazı vakitleri  - 1. Resim

Adana: 05.52

Adıyaman: 05.38

Afyonkarahisar: 06.07

Ağrı: 05.14

Aksaray: 05.54

Amasya: 05.41

Ankara: 05.54

Antalya: 06.11

Ardahan: 05.12

Artvin: 05.15

Aydın: 06.20

2024 il il kurban bayramı namaz saatleri! İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş ve Hatay bayram namazı vakitleri  - 2. Resim

Balıkesir: 06.15

Bartın: 05.52

Batman: 05.27

Bayburt: 05.24

Bilecik: 06.05

Bingöl: 05.26

Bitlis: 05.21

Bolu: 05.57

Burdur: 06.10

Bursa: 06.092024 il il kurban bayramı namaz saatleri! İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş ve Hatay bayram namazı vakitleri  - 3. Resim

Çanakkale: 06.20

Çankırı: 05.50

Çorum: 05.44

Denizli: 06.15

Diyarbakır: 05.30

Düzce: 05.59

Edirne: 06.15

Elazığ: 05.32

Erzincan: 05.28

Erzurum: 05.21

Eskişehir: 06.04

Gaziantep: 05.43

Giresun: 05.30

Gümüşhane: 05.26 

2024 il il kurban bayramı namaz saatleri! İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş ve Hatay bayram namazı vakitleri  - 4. Resim
Hakkari: 05.17

Hatay: 05.50

Iğdır: 05.10

Isparta: 06.09

İstanbul: 06.07

İzmir: 06.21

Kahramanmaraş: 05.44

Karabük: 05.52

Karaman: 06.00

Kars: 05.12

Kastamonu: 05.47

Kayseri: 05.47

Kilis: 05.45 

2024 il il kurban bayramı namaz saatleri! İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş ve Hatay bayram namazı vakitleri  - 5. Resim

Kırıkkale: 05.52

Kırklareli: 06.12

Kırşehir: 05.51

Kocaeli: 06.04

Konya: 06.01

Kütahya: 06.07

Malatya: 05.37

Manisa: 06.19

Mardin: 05.29

Mersin: 05.55

Muğla: 06.19

2024 il il kurban bayramı namaz saatleri! İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş ve Hatay bayram namazı vakitleri  - 6. Resim

Muş: 05.23

Nevşehir: 05.50

Niğde: 05.52

Ordu: 05.32

Osmaniye: 05.48

Rize: 05.21

Sakarya: 06.02

Samsun: 05.37 

2024 il il kurban bayramı namaz saatleri! İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş ve Hatay bayram namazı vakitleri  - 7. Resim

 Şanlıurfa: 05.38

Siirt: 05.23

Sinop: 05.40

Şırnak: 05.22

Sivas: 05.28

2024 il il kurban bayramı namaz saatleri! İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş ve Hatay bayram namazı vakitleri  - 8. Resim

Tekirdağ: 06.13

Tokat: 05.39

Trabzon: 05.24

Tunceli: 05.30

Uşak: 06.11

Van: 05.16

Yalova: 06.07

Yozgat: 05.47

Zonguldak: 05.55

2024 il il kurban bayramı namaz saatleri! İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş ve Hatay bayram namazı vakitleri  - 9. Resim

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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