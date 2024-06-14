2024 il il kurban bayramı namaz saatleri! İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş ve Hatay bayram namazı vakitleri 

14 Haziran 2024 11:58 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 12:33

Kurbanlıklarda bu detaya dikkat! Virüs soğuğa da sıcağa da çok dayanıklı!

Kurbanlıklarda bu detaya dikkat! Virüs soğuğa da sıcağa da çok dayanıklı!

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlıyor. 15 Haziran Cumartesi (yarın) ise arife günü. Milyonlarca Müslüman özellikle arife günü "Kurban Bayramı Namazı saat kaçta kılınacak" sorusuna yanıt arıyor. Namaz saatleri illere göre farklılık gösteriyor.

Bayram namazı güneşin doğum vaktinden 50 dakika sonra cemaatle kılınıyor. İllere ve tarihe göre güneş doğum vakti farklılık gösterdiği için bayram namazı vakti de her yıl değişiyor. Bu nedenle de bayram namazı saati cemaati kaçırmamak için büyük önem arz ediyor.

Peki, Kurban Bayramı'nda Ankara, İzmir, İstanbul dahil Türkiye'nin 81 ilinde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Adana: 05.52

Adıyaman: 05.38

Afyonkarahisar: 06.07

Ağrı: 05.14

Aksaray: 05.54

Amasya: 05.41

Ankara: 05.54

Antalya: 06.11

Ardahan: 05.12

Artvin: 05.15

Aydın: 06.20

Balıkesir: 06.15

Bartın: 05.52

Batman: 05.27

Bayburt: 05.24

Bilecik: 06.05

Bingöl: 05.26

Bitlis: 05.21

Bolu: 05.57

Burdur: 06.10

Bursa: 06.09

Çanakkale: 06.20

Çankırı: 05.50

Çorum: 05.44

Denizli: 06.15

Diyarbakır: 05.30

Düzce: 05.59

Edirne: 06.15

Elazığ: 05.32

Erzincan: 05.28

Erzurum: 05.21

Eskişehir: 06.04

Gaziantep: 05.43

Giresun: 05.30

Gümüşhane: 05.26



Hakkari: 05.17

Hatay: 05.50

Iğdır: 05.10

Isparta: 06.09

İstanbul: 06.07

İzmir: 06.21

Kahramanmaraş: 05.44

Karabük: 05.52

Karaman: 06.00

Kars: 05.12

Kastamonu: 05.47

Kayseri: 05.47

Kilis: 05.45

Kırıkkale: 05.52

Kırklareli: 06.12

Kırşehir: 05.51

Kocaeli: 06.04

Konya: 06.01

Kütahya: 06.07

Malatya: 05.37

Manisa: 06.19

Mardin: 05.29

Mersin: 05.55

Muğla: 06.19

Muş: 05.23

Nevşehir: 05.50

Niğde: 05.52

Ordu: 05.32

Osmaniye: 05.48

Rize: 05.21

Sakarya: 06.02

Samsun: 05.37

Şanlıurfa: 05.38

Siirt: 05.23

Sinop: 05.40

Şırnak: 05.22

Sivas: 05.28

Tekirdağ: 06.13

Tokat: 05.39

Trabzon: 05.24

Tunceli: 05.30

Uşak: 06.11



Van: 05.16

Yalova: 06.07



Yozgat: 05.47



Zonguldak: 05.55

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.