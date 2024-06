Kurban Bayramı'nda sağlığınızdan olmamak için 10 altın kural

14 Haziran 2024 10:39 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 10:39

Kurban Bayramı öncesi et bakımı ve beslenmeye ilişkin uyarılarda bulunan uzmanlar dikkat edilmesi gerek 10 hususu anlattı. Diyetisyen Berna Ertuğ, Kurban Bayramı'nda özellikle kahvaltı öğününe önem verilmesi gerektiğini belirtti.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRAN BESİNLER

Aşırı et tüketimi sebebiyle sindirim sistemi sorunlarına dikkat çeken Berna Ertuğ, sabahları yumurta, peynir, domates, yeşillik, esmer ekmek gibi sindirimi nispeten daha kolay olan besinlerin tüketilmesini önerdi.

YAĞSIZ PROTEİNLER

“Yemeklerinizi önceden planlayın” diyen Ertuğ, “Bayram başlamadan önce yemeklerinizi planlamak için biraz zaman ayırın. Yağsız proteinler, tam tahıllar, meyveler ve sebzeler gibi çeşitli besin açısından zengin gıdaları ekleyin. İleriye yönelik planlama yapmak, daha sağlıklı seçimler yapmanıza ve aşırıya kaçmamanıza yardımcı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

IZGARA YA DA FIRIN KULLANIN

Berna Ertuğ, yemeklerde ölçülü olunması gerektiğini vurgulayarak, “Kurban Bayramı abartılı ziyafetlerle eş anlamlıdır, ancak ölçülü olmanın anahtar olduğunu unutmayın. En sevdiğiniz yemeklerin tadını çıkarın ancak porsiyon boyutlarına dikkat edin. Lezzetlerin tadını çıkarın ve vücudunuzun tokluk hissini yaşaması için yavaş yiyin. Bu sayede aşırı yemeden kendinizi şımartabilirsiniz. Yalın proteine öncelik verin.

SADECE 2-3 KÖFTE

Kurban Bayramı'nın merkezinde bir hayvanın kurban edilmesi olduğundan et yemekleri ön plandadır. Yağsız et kesimlerinden yemeyi tercih edin. Görünür yağları giderin ve derin yağda kızartmak yerine ızgara veya fırınlama gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerini seçin. Bu, sağlıksız yağ alımını azaltmaya yardımcı olacaktır. Bayram süresince et tüketim miktarında ve sıklığında çok dikkatli olunmalıdır. Öğünlerde 2-3 köfte kadar (60-90 gram) et tüketimi günlük et ihtiyacınızı karşılayacaktır” diye konuştu.

LİF KAYNAĞI OLAN BESİNLER TÜKETİLMELİ

Lifli beslenmenin önemine de değinen Ertuğ, şunları kaydetti:

“Kurban Bayramı öğünlerinizde lif bakımından zengin gıdalara yer verin. Kahverengi pirinç, tam buğday ekmeği ve kinoa gibi tam tahıllar gerekli besinleri sağlayabilir ve sindirimi düzenlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca hurma, incir, ıspanak ve salata yeşillikleri gibi meyve ve sebzeler mükemmel lif kaynaklarıdır.

BOLCA SU TÜKETİLMELİ

Su tüketimine özen gösterin. Bayram süresince sıvı alımını gözden kaçırmak kolaydır. Ancak özellikle sıcak iklimlerde susuz kalmamak çok önemlidir. Şekerli içecekler yerine su, su veya bitki çayları tercih edin. Aşırı kalori tüketimine katkıda bulunabilecekleri için gazlı içeceklerin ve şekerli meyve sularının alımını sınırlayın.

FINDIK, KURU MEYVE, YOĞURT

İşlenmiş ve kızartılmış yiyecekleri sınırlandırın. Kızarmış atıştırmalıklar ve tatlılarla kendinizi şımartmak cazip gelse de bunların tüketimini sınırlamaya çalışın. Bu gıdalar genellikle sağlıksız yağlar bakımından yüksektir ve kilo alımına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunun yerine fırında veya ızgarada pişirilmiş ev yapımı alternatiflere odaklanın ve fındık, kuru meyve veya yoğurt gibi daha sağlıklı atıştırmalıkları seçin. Yavaş yiyin. Bayram yemeklerinizin tadını çıkarırken dikkatli olun. Yavaşlayın ve her lokmanın tadına, dokusuna ve aromasına dikkat edin. Yemekleriniz sırasında tam olarak orada bulunarak, vücudunuzun tokluk sinyallerinden daha fazla haberdar olacak ve gereksiz aşırı yemeyi önleyeceksiniz.

TATLILARA DİKKAT! PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN

Tatlı ikramlarını dengeleyin. Tatlılar Kurban Bayramı'nın ayrılmaz bir parçasıdır. En sevdiğiniz ikramların tadını çıkarmak kabul edilebilir olsa da bir denge bulmaya çalışın. Daha küçük porsiyonları tercih edin, başkalarıyla paylaşın veya taze meyve salataları, sütlü tatlılar veya ev yapımı meyve sorbeleri gibi daha sağlıklı alternatifleri tercih edin.

FİZİKSEL AKTİVİTE YAPILMALI

Fiziksel aktiviteye devam edin. Kurban Bayramı'nda aktif bir yaşam tarzını sürdürmek çok önemlidir. Aile yürüyüşleri, açık hava oyunları veya spor gibi fiziksel aktivitelere katılın. Sevdiklerinizi katılmaya teşvik edin çünkü bu, fazla kalorileri yakarken aynı zamanda bağ kurmayı da teşvik eder.”