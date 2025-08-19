Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Wanda Nara'nın kıskançlık hamlesi Mauro Icardi'yi çileden çıkardı! Yaptığı şoke etti

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile Wanda Nara, tüm magazinin takip ettiği zorlu bir boşanma süreci geçirdi. Mauro Icardi, China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı ama Wanda Nara'nın kıskançlık hamlelerinden kurtulamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Wanda Nara'nın kıskançlık hamlesi Mauro Icardi'yi çileden çıkardı! Yaptığı şoke etti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 10:05

ile yollarını ayırdıktan sonra China Suarez'le ilişki yaşayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi magazin gündeminden düşmüyor. Icardi Suarez ile evlilik yolunda ilerlerken boşandığı eski eşi Wanda Nara'nın hayatlarına olan etkisi devam ediyor.

MAURO ICARDI BOŞANDI AMA WANDA NARA'NIN KISKANÇLIKLARINDAN KURTULAMADI

Wanda Nara, boşanmasına rağmen Mauro Icardi'yi kıskanmaya ve rahatsız etmeye devam ediyor.

Wanda Nara'nın kıskançlık hamlesi Mauro Icardi'yi çileden çıkardı! Yaptığı şoke etti

Icardi, Galatasaraylı futbolcuların kuaförünü saç kesimi için Ulus'taki evine çağırıyor. Sonrasında sevgilisi China Suarez de kuaför hizmeti almak isteyince Emre Tunç ekibiyle eve gidiyor.

Wanda Nara'nın kıskançlık hamlesi Mauro Icardi'yi çileden çıkardı! Yaptığı şoke etti

Hem Icardi hem de China saç ve bakım hizmetlerini aldıktan sonra China, kuaföre jest olsun diye kendi dijital platformlarında paylaşımda bulunuyor.

Wanda Nara'nın kıskançlık hamlesi Mauro Icardi'yi çileden çıkardı! Yaptığı şoke etti

Hem spam'lar göndertip hem de kötü yorumlar yaptıran Wanda Nara, Icardi ve China'ya rahatsız etmek için kuaförlerine saldırıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Farah Zeynep Abdullah ile Athena Gökhan sonunda aşklarını ilan etti! İnkar sonrası video geldi
ETİKETLER
#galatasaray
#boşanma
#wanda nara
#kıskançlık
#Mauro Icardi
#China Suarez
#Magazin Gündemi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.