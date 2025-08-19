Wanda Nara'nın kıskançlık hamlesi Mauro Icardi'yi çileden çıkardı! Yaptığı şoke etti

Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan sonra China Suarez'le ilişki yaşayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi magazin gündeminden düşmüyor. Icardi Suarez ile evlilik yolunda ilerlerken boşandığı eski eşi Wanda Nara'nın hayatlarına olan etkisi devam ediyor.

MAURO ICARDI BOŞANDI AMA WANDA NARA'NIN KISKANÇLIKLARINDAN KURTULAMADI

Wanda Nara, boşanmasına rağmen Mauro Icardi'yi kıskanmaya ve rahatsız etmeye devam ediyor.

Icardi, Galatasaraylı futbolcuların kuaförünü saç kesimi için Ulus'taki evine çağırıyor. Sonrasında sevgilisi China Suarez de kuaför hizmeti almak isteyince Emre Tunç ekibiyle eve gidiyor.

Hem Icardi hem de China saç ve bakım hizmetlerini aldıktan sonra China, kuaföre jest olsun diye kendi dijital platformlarında paylaşımda bulunuyor.

Hem spam'lar göndertip hem de kötü yorumlar yaptıran Wanda Nara, Icardi ve China'ya rahatsız etmek için kuaförlerine saldırıyor.