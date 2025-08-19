Farah Zeynep Abdullah ile Athena Gökhan sonunda aşklarını ilan etti! İnkar sonrası video geldi

Gökhan Özoğuz, 2012 yılında evlendiği Melis Ülken ile 2025 yılının başında boşandı. Birlikte sinema filminde rol alacakları konuşulan Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz'un aşka yaşadıkları konuşulurken, beklenen video geldi. Farah Zeynep Abdullah, Gökhan Özoğuz ile yayınladığı videoyla aşkını ilan etti.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH İLE ATHENA GÖKHAN'DAN BİR İLK

Haklarında aşk dedikoduları çıkan Farah Zeynep Abdullah'tan ise aylar sonra Gökhan Özoğuz'lu sürpriz paylaşım geldi. Gökhan Özoğuz'a magazinde çıkan iddiaları soran 36 yaşındaki oyuncu, "Gökhan bensiz yürüyormuşsun. Magazinde Gökhan, Farah'sız yürüyor demişler. Arkadaşlar bir daha Athena Gökhan göstereyim, görürseniz yürüdüğünü bana haber verirseniz çok sevinirim." dedi.

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, çıkan aşk dedikoduları ardından sessizliğini bozmuştu. Özoğuz, "Konuşmaya bile gerek yok. Tamamen asılsız durumlar, yazılanlar... Hatta hep beraber baktık ve konuyla ilgili bir espri yapmak zorunda kaldım" demişti.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerini süslemişti. İki isim yan yana görüntülenmemek için yoğun çaba sarf ederken, hayranlarından kaçamadı. Çift aylar önce Farah Zeynep Abdullah'ın ailesinin yaşadığı Londra'da görüntülendi.