29°
Otomobil
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Tesla yeni Model Y L aracını duyurdu: Menziliyle dikkat çekti

Tesla, Çin pazarına özel olarak geliştirdiği Model Y L'yi resmen duyurdu. Araç, 6 kişilik kapasitesi ve 751 km'ye kadar uzanan menziliyle elektrikli SUV segmentinde konumlandırıldı. İşte Model Y L teknik özellikleri ve fiyatı.

Tesla yeni Model Y L aracını duyurdu: Menziliyle dikkat çekti
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.08.2025
10:12
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
10:12

Elektrikli otomobil devi Tesla, pazarı için özel olarak tasarladığı yeni modeli L'yi resmen duyurdu. Car News China'nın haberine göre, büyük bir altı kişilik elektrikli olarak konumlandırılan model, hem dış tasarım detaylarında hem de iç konfigürasyonunda yapılan yükseltmelerle dikkat çekiyor.

TESLA MODEL Y L NE ÖZELLİKLER SUNUYOR?

Model Y L, standart Model Y'ye göre bazı önemli değişiklikler içeriyor. Yeniden tasarlanan tavan hattı ve dinamik bir görünüm için yeniden mühendislikle geliştirilen arka spoyler, aracın aerodinamik özelliklerini güçlendirerek sürtünme katsayısını 0.216'ya kadar düşürüyor.

Tesla yeni Model Y L aracını duyurdu: Menziliyle dikkat çekti

Boyut olarak da büyüyen araç, 4976mm uzunluğa, 1920mm genişliğe ve 1668mm yüksekliğe sahipken, aks mesafesi ise 3040mm'ye çıkarıldı.

İç mekanda ise, Model Y L yeni 16 inçlik merkezi dokunmatik ekranla dikkat çekiyor. Ön kablosuz şarj pedi, 50W ve 30W'a kadar eş zamanlı hızlı şarjı destekleyecek şekilde yükseltildi. Ses sistemi de yeniden tasarlanan araç, yeni bir orta konsol hoparlörü ve iki ek üst hoparlöre sahip.

Tesla yeni Model Y L aracını duyurdu: Menziliyle dikkat çekti

İkinci ve üçüncü sıra koltuklardaki her yolcu için şarj portları bulunuyor. Güvenlik tarafında ise üç sıralı hava yastıklarıyla donatılan aracın toplam hava yastığı koruma alanı 3.9 metre olup, aracın uzunlamasına alanının yüzde 95'inden fazlasını kapsıyor. Bagaj hacmi ise 2539L'ye kadar genişleyebiliyor.

Model Y L, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle güçlendirilmiş. Ön motor 142 kW (190 hp), arka motor ise 198 kW (266 hp) maksimum çıkış sunarak aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 4.5 saniyede ulaşmasını sağlıyor. 82 kWh'lik üçlü lityum batarya ile donatılan aracın CLTC menzili 751 km ve enerji tüketimi ise 100 km'de 12.8 kWh olarak açıklandı.

Tesla yeni Model Y L aracını duyurdu: Menziliyle dikkat çekti

YENİ MODEL Y L FİYATI NE KADAR?

'nın Çin web sitesine göre, 339 bin yuan (yaklaşık 47 bin 120 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulan aracın ilk teslimatlarının eylül ayında başlaması bekleniyor.

Yeni yerli otomobil geliyor! Otomotivciler YEDPA’da buluştu
Otomobil devi BYD tablet işine girdi!
#çin
#tesla
#elektrikli araç
#suv
#model y
#Otomobil
