TGRT Haber
29°
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Avukat Cem Duman tutuklandı! Altın varaklı odası ve lüks yaşantısıyla gündem olmuştu

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. Tutuklanan isimler ardında sosyal medyada paylaştığı altın varaklı odasıyla dikkat çeken Cem Duman da var. İşte detaylar...

Avukat Cem Duman tutuklandı! Altın varaklı odası ve lüks yaşantısıyla gündem olmuştu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 10:20

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen aralarında elebaşı Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 15 zanlının işlemleri tamamlandı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. Tutuklanan isimler ise dikkat çekti.

TUTUKLANDILAR

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliler Selahattin Yılmaz, Cem Duman, Semra Ilık, Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner'in tutuklanmasını kararlaştırdı.

Avukat Cem Duman tutuklandı! Altın varaklı odası ve lüks yaşantısıyla gündem olmuştu

ODASI GÜNDEME OTURMUŞTU

Tutuklanan isimlerin ardından en dikkat çeken isim ise Cem Duman oldu. Duman geçtiğimiz aylarda altın varaklı odasında yaptığı paylaşımla gündeme oturmuştu.

Avukat Cem Duman tutuklandı! Altın varaklı odası ve lüks yaşantısıyla gündem olmuştu

ÜNLÜLERİN KUYUMCUSU SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında ise "yurtdışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Avukat Cem Duman tutuklandı! Altın varaklı odası ve lüks yaşantısıyla gündem olmuştu
TGRT Haber
