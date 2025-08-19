Avukat Cem Duman tutuklandı! Altın varaklı odası ve lüks yaşantısıyla gündem olmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen aralarında suç örgütü elebaşı Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 15 zanlının işlemleri tamamlandı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. Tutuklanan isimler ise dikkat çekti.

TUTUKLANDILAR

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliler Selahattin Yılmaz, Cem Duman, Semra Ilık, Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner'in tutuklanmasını kararlaştırdı.

ODASI GÜNDEME OTURMUŞTU

Tutuklanan isimlerin ardından en dikkat çeken isim ise avukat Cem Duman oldu. Duman geçtiğimiz aylarda altın varaklı odasında yaptığı paylaşımla gündeme oturmuştu.

ÜNLÜLERİN KUYUMCUSU SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında ise "yurtdışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.