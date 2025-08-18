Menü Kapat
 Özge Sönmez

Gargara yapan avukatın ehliyetine el konuldu! Soluğu mahkemede aldı

Mersin'den Adana'ya gelirken yolda gargara yapan avukat Onur Mirici, trafik denetiminde hayatının şokunu yaşadı. Alkolmetreye üfleyen Mirici, 1.12 promil alkollü çıkınca ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Avukat soluğu mahkemede aldı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 10:00

Ailesiyle birlikte Mersin'e giden 37 yaşındaki Avukat Onur Mirici, dönüş yolunda diş eti rahatsızlığı nedeniyle bakım suyu ile gargara yaptı. Rutin denetimlere takılan Mirici, alkolmetreye üfleyince hayatının şokunu yaşadı. Genç avukat 1.12 promil alkollü çıktı. Polis ekipleri 6 ay süreyle ehliyetine el koydu.

MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ

Avukat Mirici, her ne kadar alkol kullanmadığını söylese de 6 ay ehliyetine el koyuldu, 9 bin 267 lira kesildi. Karakolda ifkolezyıade veren Mirici, daha sonra Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde, 'etanol testi' yaptırdı, kanında 0.10 promil alkol tespit edildi. Bunun üzerine Mirici, kendisi gibi avukat olan eşi Nalan aracılığıyla Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu ve cezayı iptal etti.

"İÇERİĞİNDE ALKOL VARMIŞ"


Yaşadığı süreci İhlas Haber Ajansı'na anlatan avukat Onur Mirici, "Polis çevirmesine girdim ve alkolmetreye üfledim. 1.12 promil alkollü çıktım. Ehliyetime el koydular ve para cezası kestiler. Bende alkollü olmadığım için gidip kan testi yaptırdım. Test sonucu da 0.10 promil çıktı. Yoldayken ağız bakım suyuyla gargara yapmıştım. Onun içeriğinde de alkol varmış. Hiç dikkat etmemiştim" dedi.

"VATANDAŞLARDA CEZALARA İTİRAZ EDEBİLİR"

Cezasının iptal edildiğini ve kararın emsal teşkil ettiğini belirten Mirici, "Alkollü araç kullanılmasına karşıyım. Vatandaşlarda alkollü araç kullanmamalı. Eğer çevirmeye girdiklerinde alkol kullanmadıkları halde başlarına böyle bir durum gelirse mutlaka kan testi yaptırsınlar ve cezaya itiraz etsinler" diye konuştu.

ETİKETLER
#ceza
#mahkeme
#ehliyet
#Alkollü Araç Kullanımı
#Ağız Bakımı
#Alkolmetre
#Yaşam
