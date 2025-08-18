Çorum'da feci kaza! İkiye bölündü: Çok sayıda yaralı var

Çorum’da meydana gelen kazada; Y.O. (39) idaresindeki otomobille H.A'nın (43) kullandığı traktör, Çorum-İskilip kara yolu Hacıbey köyü yakınlarında çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Kazada sürücü Y.O. ile otomobildeki aynı aileden S.Ö. (26), Z.O. (26), A.O. (6) ve bebek D.O. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İkiye bölünen traktörünü kaza yerinde bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.