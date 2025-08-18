Çanakkale'de kahreden görüntüler! Yanan yerler böyle görüntülendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yanan yerler dronla görüntülendi. Konu ile ilgili saat 15.00 sıralarında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale / Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir" dedi. Yangının 3'üncü gününde yanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.