Fenerbahçe'de hedef Fransız yıldız! Tedesco bizzat aradı: "Sana ihtiyacım var"

Ara transfer çalışmaları hızlandıran Fenerbahçe, Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku'nun peşinde... Tedesco'nun oyuncuyu arayarak "Sana ihtiyacım var" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de hedef Fransız yıldız! Tedesco bizzat aradı:
31.12.2025
31.12.2025
saat ikonu 10:14

Yıllardır şampiyonluk yüzü göremeyen Fenerbahçe, artık bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-lacivertliler 2 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi için gaza bastı.

Samsunspor'dan Anthony Musaba transferini gerçekleştirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de sırada hedef yeni bir golcü. Sarı-laciterlilerde hedef şimdi Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku'du...

Fenerbahçe'de hedef Fransız yıldız! Tedesco bizzat aradı: "Sana ihtiyacım var"

"SANA İHTİYACIM VAR"

Musaba'nın Milan'da devam etmek istediği konuşulurken, Tedesco'dan flaş bir hamle geldi. Tedesco'nun Nkundu'yu arayarak "Sana ihtiyacım var" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de hedef Fransız yıldız! Tedesco bizzat aradı: "Sana ihtiyacım var"

14 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST

Fransız yıldız, 2022-23 sezonunda Bundesliga'da 16 golle gol kralı oldu. Christopher Nkunku, bu sezon Serie A deviyle ise 14 maça çıktı ve 3 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

#Spor
#Spor
