Fenerbahçe'de hedef Fransız yıldız! Tedesco bizzat aradı: "Sana ihtiyacım var"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yıllardır şampiyonluk yüzü göremeyen Fenerbahçe, artık bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-lacivertliler 2 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi için gaza bastı.
Samsunspor'dan Anthony Musaba transferini gerçekleştirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de sırada hedef yeni bir golcü. Sarı-laciterlilerde hedef şimdi Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku'du...
Musaba'nın Milan'da devam etmek istediği konuşulurken, Tedesco'dan flaş bir hamle geldi. Tedesco'nun Nkundu'yu arayarak "Sana ihtiyacım var" dediği öğrenildi.
Fransız yıldız, 2022-23 sezonunda Bundesliga'da 16 golle gol kralı oldu. Christopher Nkunku, bu sezon Serie A deviyle ise 14 maça çıktı ve 3 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.