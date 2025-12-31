Fenerbahçe'de hedef Fransız yıldız! Tedesco bizzat aradı: "Sana ihtiyacım var"

Yıllardır şampiyonluk yüzü göremeyen Fenerbahçe, artık bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-lacivertliler 2 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi için gaza bastı.

Samsunspor'dan Anthony Musaba transferini gerçekleştirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de sırada hedef yeni bir golcü. Sarı-laciterlilerde hedef şimdi Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku'du...

"SANA İHTİYACIM VAR"

Musaba'nın Milan'da devam etmek istediği konuşulurken, Tedesco'dan flaş bir hamle geldi. Tedesco'nun Nkundu'yu arayarak "Sana ihtiyacım var" dediği öğrenildi.

14 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST

Fransız yıldız, 2022-23 sezonunda Bundesliga'da 16 golle gol kralı oldu. Christopher Nkunku, bu sezon Serie A deviyle ise 14 maça çıktı ve 3 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.