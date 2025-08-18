İspanya’da 20 ayrı orman yangını: Ölü sayısı artıyor

Son yılların en büyük orman yangını felaketi ile mücadele eden İspanya’da büyük çaplı orman yangınlarının sayısı 20’ye yükseldi.

Kavurucu sıcakların orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştırdığı İspanya'da, son 20 yılın en şiddetli orman yangını sezonlarından biri yaşanıyor. Orman yangınlarından en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da 20 büyük çaplı orman yangınını kontrol altına alma çabaları devam ediyor. Hükümet, orman yangınları ile mücadeleye destek için 500 ilave asker görevlendirdi. Bununla birlikte orman yangınlarıyla mücadele için sevk edilen asker sayısı, ülke genelinde yaklaşık 1900 seviyesine yükseldi.

Orman yangınları nedeniyle tatilini yarıda kesmek zorunda kalan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, en fazla etkilenen alanlardan biri olan Ourense’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Önümüzde zorlu günler var ve maalesef, hava şartları da lehimize değil" dedi.