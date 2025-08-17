Menü Kapat
Editor
 | Berkay Alptekin

İspanya küle döndü! 14 farklı orman yangınından çok sayıda ölü var

İspanya’da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması sonucu 14 farklı noktada başlayan yangın ülkeyi küle çevirdi. Birleşerek daha büyük yangınlara neden olan faciada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 09:48

'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcaklıklar orman yangınlarını beraberinde getiriyor. Dün 14 farklı noktada şiddetli rüzgarların etkisiyle çıkan ve yüksek sıcaklıklarla şiddetini arttıran alevler, 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, toplamda bin 500 kilometrekarelik alanı da küle çevirdi.

İspanya Hizmetleri Genel Müdürü Virgina Barcones tarafından yapılan açıklamada, "Ülkenin batısındaki durum son derece endişe verici. İtfaiyeciler, son 20 yılın en kötü orman yangınlarının yaşandığı yaz mevsiminde, güney 'da çıkan yangınları söndürmek için mücadele ediyorlar. İspanya'da ise yaklaşık iki haftadır süren ve güney rüzgarları durumu daha da kötüleştiriyor" ifadelerini kullandı.

İspanya küle döndü! 14 farklı orman yangınından çok sayıda ölü var

"YENİ YANGINLARIN ÇIKMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün de yeni yangınların çıkma riski çok yüksek olan, yine çok zor bir gün olacak" ifadelerini kullandı.
İspanya Meteoroloji Servisi AEMET, kuzey sahil kesimlerinde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıklarken, halkı da ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde aşırı yangın riskine karşı uyardı.

İspanya küle döndü! 14 farklı orman yangınından çok sayıda ölü var

BİRKAÇ YANGIN BİRLEŞEREK DAHA BÜYÜK BİR YANGINA DÖNÜŞTÜ

İspanya’nın Galiçya bölgesindeki birkaç yangının birleşerek daha büyük bir yangına dönüşmesi sonucunda ise bölgeye giden otoyollar ve demiryolları kapatıldı. Gaçilya’daki Ourense kentinden komşu şehir Zamora’ya yayılan alevler, bölgenin tahliye edilmesine neden olurken, bazı kişiler evlerini korumak için şehirde kalmayı tercih etti.

Yetkililer, Castilla ve Leon bölgeleri arasında bulunan Molezuelas de la Carballeda yerleşim birimi yakınlarında geçtiğimiz perşembe günü çıkan ve İspanya’nın tarihindeki en büyük orman yangınlarından biri olan yangının da bir noktada saatte 4 bin hektar hızında yayıldığını belirtirken, yangının perşembe gününden bu yana ilerlemediğini aktardı.

Extremadura bölgesindeki Badajoz şheri yakınlarında çıkan bir orman yangın ise kontrol altına alınmadan önce birkaç saat içinde 2 bin 500 hektarlık alanı küle çevirmişti. İspanya hükümetinin bölgedeki temsilcisi Luis Quintana, "Yangın çok hızlı ve muazzam bir şekilde büyüse de üstesinden gelmek mümkün oldu" ifadelerini kullandı.

İspanya küle döndü! 14 farklı orman yangınından çok sayıda ölü var

27 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarına müdahale sırasında 3 erinin yaralandığı Ourense yakınlarındaki Oimbra kasabasında bir kişinin, yasak olduğu zamanda traktörünü kullanarak yangına neden olması sebebiyle tutuklandığı belirtildi.
İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada ise Galiçya’daki Costa da Morte bölgesinde kanunlara aykırı bir şekilde, içindeki metale erişmek için bakır kabloları yakarak bir orman yangınına neden olan 2 kişinin tutuklandığı belirtildi. Acil durum yetkililerinin bir açıklamasında ise 1 Haziran’dan 15 Ağustos’a kadar toplamda 27 kişinin orman yangınlarına neden olmaktan tutuklandığı, 86 kişinin ise incelemeye alındığı aktarıldı.

İspanya küle döndü! 14 farklı orman yangınından çok sayıda ölü var

BİR YILDA 157 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN KÜLE DÖNDÜ

Avrupa Birliği (AB) Orman Yangınları Bilgi Servisi'ne göre, bu yıl İspanya'da şu ana kadar 157 bin hektardan fazla alan orman yangınları nedeniyle yandı. Bu rakamın, yıllık ortalamanın yaklaşık 2 katı olduğu belirtildi.

İspanya küle döndü! 14 farklı orman yangınından çok sayıda ölü var

MÜCADELE PORTEKİZ’DE DE DEVAM EDİYOR

İspanya’nın komşusu 'de ise binlerce itfaiyeci, ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde beş büyük yangına müdahale etmeye devam ediyor. Portekiz’in başkenti Lizbon'un yaklaşık 350 kilometre kuzeydoğusundaki Trancoso'da geçtiğimiz Pazar günü çıkan , 6 gündür şiddetini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz çarşamba günü çıkan orman yangını nedeniyle ise Portekiz'in merkezinde turistlerin uğrak yeri olan Piodao yakınlarındaki Covanca köyünden dün yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.
Portekiz Sivil Savunma yetkilisi Mario Silvestre, Portekiz’in AB yardım mekanizmasını devreye soktuğunu ve 4 Canadair uçağı talep ettiğini söyledi.

