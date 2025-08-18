Ersan Gülmez kimdir? Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond neden gözaltına alındı?

Türkiye’de birçok ünlü isme pırlanta, saat, yüzük, çanta ve tablo satan Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde Ersan Gülmez deste deste paralarla video çekmişti.

ERSAN DİAMOND NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı gerekçesi İstanbul'da gerçekleştirilen Selahattin Yılmaz operasyonuyla bağlantılı.

ERSAN GÜLMEZ KİMDİR?

Ersan Diamond, gerçek adı Ersan Gülmez, aslen Elazığlıdır ve İstanbul'da yaşamaktadır.

Kuyumculuk yapan Ersan Diamond, sosyal medyada lüks mücevher ve saat tanıtımları yapan ve çok sayıda ünlüye satış yapan biri olarak tanınmaktadır.

Ersan Gülmez'in Instagram'da 755 bin takipçisi vardır.