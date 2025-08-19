YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 ÖSYM tercih sonuçlarında bekleyiş sürüyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci 1 Ağustos'ta başlamıştı. Tercihlerini yapan öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sonuçları 19 Temmuz'da erişime açıldı. 1 Ağustos itibarıyle tercih süreci başlarken adaylar tercihlerini yaptı. ÖSYM AİS tarafından yapılan tercihlerin ardından gözler sonuçların duyurulmasında. Şu an için YKS tercih sonuçları açıklanmazken geçen sene 25 Temmuz-2 Ağustos aralığında olan tercih işlemlerinin sonucu 13 Ağustos'ta açıklanmıştı. Buna göre sonuçların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN BAKILIYOR?

19 Temmuz'da sonuçların açıklandığı YKS sınavının tercih sonuçları henüz duyurulmazken önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden tercih sonuçlarına ulaşabilecek.

YKS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarının ardından adayların kazandıkları okul belli olacak. Programa kayıt hakkı kazananlar 1-5 Eylül aralığında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.