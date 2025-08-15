Menü Kapat
29°
YKS ek tercihler ne zaman 2025? YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı gündemde

2025 YKS sınavının tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde sona erdi. Tercih işlemlerini tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ayrıca adaylar tarafından YKS ek tercihlerin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı () işlemleri 13 Ağustos tarihinde tamamlandı.

Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Öğrenciler tarafından 2025 YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

ÖSYM tarafından henüz YKS sınavının tercihlerinin ne zaman açıklanacağına dair bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 25 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınmış ve 9 gün sonra 13 Ağustos'ta sonuçlar açıklanmıştı.

Bu yıl da sürecin benzer şekilde ilerlemesi bekleniyor. Ayrıca üniversitelerde kayıt tarihleri 1-5 Eylül olarak belirlendi. Bu kapsamda YKS tercih sonuçlarının en geç 1 Eylül tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2025?

YKS ek tercih kılavuzu da henüz açıklanmadı. YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından ek tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 6 Eylül tarihinde başlamıştı.

