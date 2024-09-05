21 kişi hayatını kaybetmişti! Gölgeler Apartmanı davasında karar

05 Eylül 2024 12:22 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:23

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 21 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan Gaziantep'teki Gölgeler Apartmanı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanık müteahhit Mehmet Necati G.'ye 19 yıl 6 ay, mimar İhsan Ç.'ye 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'teki Gölgeler Apartmanı da yıkılmıştı. Yıkılan apartmanın enkazı altından kalan 21 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

21 kişiye mezar olan Gölgeler Apartmanı ile ilgili karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Necati G. ile mimar İhsan Ç. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi üzerinden katılırken, sanık avukatları, mağdur avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

"APARTMANIN HİÇBİR YERİNE ÇİVİ BİLE ÇAKMADIM"

Duruşmada savunma yapan sanık müteahhit Mehmet Necati G., "Benim bu söylenen hiçbir şeyle ilgim yok. Apartmanın hiçbir yerine çivi bile çakmadım. 76 yaşındayım benim böyle işlerle işim olmaz" dedi.

BELEDİYE VE MÜHENDİSİ SUÇLADI

Sanık mimar İhsan Ç., “Ben teknik onaylı projeyi yaptım. Binada düz demir kullanılmış. Binada kalitesiz beton kullanılmış. Bina yapıldığında düz demir kullanıldığı belirtilmiştir. 1991 yılında Gaziantep deprem bölgesi olduğu belirlenmiş. Bu benim suçum değil belediye ve mühendisin suçudur. Ben savcılığının iddianamesini kabul etmiyorum. Binada onaylı bir şeyin dışında hiçbir şey yapmadım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Necati G. tarafından yapıldığına yönelik beyanlar benim sorumluluklarım olmadığını gösteriyor” diye konuştu.

VERİLEN CEZALAR BELLİ OLDU

Duruşmada tarafların son savunmalarını alan mahkeme heyeti sanık müteahhit Mehmet Necati G.'ye bilinçli taksirle adam öldürme suçundan 19 yıl 6 ay, mimar İhsan Ç.'ye ise 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.